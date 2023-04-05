أطباق رمضانية من المطبخ الماليزي

هذا الطعام هو عبارة عن عصيدة أرز مطبوخة مع بهارات متنوعة تقدم عادة خلال شهر رمضان

هذا الطعام هو عبارة عن عصيدة أرز مطبوخة مع بهارات متنوعة تقدم عادة خلال شهر رمضان .

هذا الطعام هو عبارة عن عصيدة أرز مطبوخة مع بهارات متنوعة تقدم عادة خلال شهر رمضان .

هذا الطعام هو عبارة عن عصيدة أرز مطبوخة مع بهارات متنوعة تقدم عادة خلال شهر رمضان .

هذا الطعام هو عبارة عن عصيدة أرز مطبوخة مع بهارات متنوعة تقدم عادة خلال شهر رمضان .

مرتبك ( Murtabak )

وهي مشتقة من الكلمة العربية "مطبق" أو مطوي. وهو خبز مقلي مطوي في مربعات مثالية ، مع حشوات من اختيارات مختلفة .