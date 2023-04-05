البوابة - رمضان هو وقت ممتاز لزيارة ماليزيا وتجربة المطبخ الماليزي. مع وجود أكثر من 61% من المسلمين في البلاد ، فإن رمضان يشبه الاحتفال في ماليزيا. من الشائع رؤية أسواق رمضان في كل ركن من أركان البلاد تقريبًا والتي تقدم أطباق رمضانية من المطبخ الماليزي . ومن أبرزها:
أطباق رمضانية من المطبخ الماليزي
وصفات من الشارع الماليزي
- بوبور لامبوك (Bubur Lambuk) هذا الطعام هو عبارة عن عصيدة أرز مطبوخة مع بهارات متنوعة تقدم عادة خلال شهر رمضان.
- مرتبك (Murtabak) وهي مشتقة من الكلمة العربية "مطبق" أو مطوي. وهو خبز مقلي مطوي في مربعات مثالية ، مع حشوات من اختيارات مختلفة. يمكنك اختيار اللحم المفروم من اللحم البقري أو الدجاج أو الماعز أحيانًا في حشوات المطبق!
- روتي جون (Roti John) يقدم روتي جون في بازارات رمضان وهو عبارة عن ساندويتش عجة محشو باللحم المفروم والخضار والبصل. وفقًا للسجلات التاريخية ، حصل روتي جون على اسمه الغريب لأن الجنود البريطانيين اعتادوا تناول هذا الطبق فقط في الاكشاك في سنغافورة آنذاك. وكان الباعة المتجولون المحليون يعلمون غريزيًا أن هؤلاء الرجال يريدون ذلك الرغيف الفرنسي مع عجة مقلية. لذلك كلما رآهم الباعة يأتون ، كان من الطبيعي أن يسألوهم، "هل تريد روتي ، جون؟" روتي تعني الخبز في لغة الملايو.
- مشروبات رمضانية مثلجة وملونة تهدئ الحلويات المثلجة والمشروبات الملونة العطش بعد يوم طويل من الصيام في بلد حار ورطب مثل ماليزيا! في بازارات رمضان، ستجد المشروبات التي تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان:
- الوردي هو باندونغ (شراب الورد مع الحليب المبخر)
- الأصفر هو جاغونغ (ذرة)
- الأسود والأبيض هو سينكاو (جيلي العشب مع حليب الصويا)
- الأخضر هو السندول (قطرات خضراء من جيلي دقيق الأرز)
- سيندول (Cendol) هوعبارة عن حلوى تتكون من قطرات الهلام الخضراء والثلج المسحوق وحليب جوز الهند والفاصوليا الحمراء. يختلف طعم السندول باختلاف المناطق حيث يستخدمون سكر النخيل الفريد الموجود في المواقع الخاصة بهم.
- بعضها له مذاق حامض وحلو لأن السكر يأتي من موارد طبيعية.
- ناسي برياني (Nasi Biryani) ناسي برياني وجبة شهية للإفطار جزء أساسي من المطبخ الماليزي الهندي. وناسي برياني الموجود في ماليزيا ليس مثل البرياني الموجود في أجزاء أخرى من العالم. حيث يتم تقديمه مع "أكار" - خيار مخلل مع الأناناس والبصل بدلاً من لبن الزبادي. وهذا يدل على آثار الانصهار الهندي والماليزي للطبق.
- بوتو مايام (Putu Mayam) وجبة خفيفة أخرى شائعة بين الجالية الهندية الماليزية. إنها وجبة خفيفة من نودلز دقيق الأرز المطبوخ على البخار ، وتؤكل مع الطبقة المحلاة مثل غولا ملقا (سكر النخيل) وجوز الهند المبشور.
- كويه مويه (Kuih-muih) رمضان في ماليزيا لا يكتمل بدون إضافة (kuih-muih) الكعك المحلي والوجبات الخفيفة. تأتي كويه في ماليزيا بتشكيلة من الحلويات والمالحة.
- أبام باليك (Apam Balik) تعني الفطيرة المقلوبة. وهذا بسبب طريقة تحضيرها، والذي يتضمن قلب الفطيرة! وتأتي بأحجام وحشوات مختلفة. جبن ، أوريو ، وأكثر من ذلك بكثير!
أطباق رمضانية من المطبخ الماليزي
وصفة ناسي برياني
المكونات:
لصنع الأرز:
- 4 أكواب أرز بسمتي
- 5 ملاعق كبيرة سمن أو زيت كانولا
- نصف بصلة أحمر متوسط ، مقطع ناعماً
- 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
- 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
- 1 عود قرفة ويفضل هندي
- 3 حبات هيل
- 1 يانسون نجمة
- 5 حصوص كاملة قرنفل
- 1 جزرة متوسطة مبشورة
- 1 طماطم متوسطة مفرومة ناعماً
- 4-8 أوراق بندان طازجة ومجمدة ومذوبة ، معقودة
- رشة زعفران
- 4 ½ كوب مرق دجاج قليل الصوديوم
- 1 كوب حليب جوز الهند أو حليب مبخر
- 1 ملعقة كبيرة ملح ناعم
- نصف كوب سمن أو زيت كانولا
- نصف كوب بصل أحمر مقطع ناعماً
- نصف كوب كاجو نيء
- نصف كوب زبيب ذهبي
- كزبرة
الطريقة:
- لصنع الأرز: في وعاء كبير ، يغسل الأرز عن طريق شطفه بالماء حتى يصبح الماء صافياً. يُصفى جيدًا في منخل شبكي ناعم.
- في فرن هولندي كبير أو قدر كبير جدا ، سخني السمن على نار متوسطة منخفضة وأضيفي البصل. يُطهى مع التحريك من حين لآخر ، حتى يصبح لونه بني فاتح ومتكرمل ، حوالي 10 دقائق.
- يضاف الثوم والزنجبيل والقرفة والهيل واليانسون والقرنفل. يُطهى المزيج مع التحريك حتى تفوح رائحته لمدة دقيقة تقريبًا. نضيف الجزر والطماطم وأوراق الباندان والأرز. قلبي حتى يغطى الأرز بالسمن العطري.
- يُضاف الزعفران ومرق الدجاج وحليب جوز الهند ويُضاف. دع السائل يغلي بقوة على نار متوسطة إلى عالية. يقلّب المزيج، ثم تقلّل الحرارة على الفور إلى درجة منخفضة وقم بتغطيته. يُطهى على نار خفيفة حتى يتبخر كل السائل ، لمدة 15 إلى 18 دقيقة. أطفئي النار واتركي الأرز يرتاح لمدة 10 دقائق.
- بينما ينضج الأرز نحضر التزيين: سخني السمن في مقلاة على درجة حرارة متوسطة وأضيفي البصل. يُطهى مع التحريك من حين لآخر ، حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا فاتحًا ومقرمشًا ، من 10 إلى 15 دقيقة. انقلي البصل المقرمش إلى مناشف ورقية لتصفيته مع الاحتفاظ بالسمن. يُضاف الكاجو والزبيب ويُقلى بلطف حتى يتحول لون الكاجو إلى البني الفاتح ، من دقيقة إلى دقيقتين.
- بمجرد أن ينضج الأرز ، يرش الملح وربع كوب من الصلصة من كاري الدجاج ، ويزغب الارز بملعقة. رتبي جانب جلد الدجاج لأعلى في طبق تقديم عميق. اسكبي الأرز بالملعقة حول الدجاج وفوقه. نرش البصل المقرمش والكاجو والزبيب على الوجه. يُزين بالكزبرة ، ويُقدم على الفور مع صوص الكاري المتبقي في وعاء صغير على الجانب.
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