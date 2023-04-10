البوابة - يتكون المطبخ الهندي من مجموعة متنوعة من المأكولات الإقليمية والتقليدية المحلية في الهند. نظرًا للتنوع في التربة والمناخ والثقافة والمجموعات العرقية والمهن ، تختلف هذه المأكولات بشكل كبير وتستخدم التوابل والأعشاب والخضروات والفواكه المتوفرة محليًا.

أشهر الأطباق الهندية

سمبوسة.

شوربة دال النباتية

الكاري.

دجاج التندوري

سمك التندوري

البرياني.

الماسالا.

النان.

أطباق رمضانية من المطبخ الهندي

سلطة البطاطا الهندية

استمتع بهذه السلطة الشهية على الإفطار أو كوجبة خفيفة لذيذة على السحور.

المكونات:

3 حبات متوسطة بطاطا مسلوقة

توابل

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح للتذوق

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 طماطم متوسطة مفرومة

كزبرة مفرومة

1 حبة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر المفروم

1 ½ كوب لبن زبادي

الطريقة:

قشر البطاطا المسلوقة وقطعيها إلى قطع صغيرة . قم بتحميص الكمون والفلفل في مقلاة على نار متوسطة حتى تفوح رائحتها. ثم يرفع عن النار ويطحن إلى مسحوق ناعم . اخلطي جميع المكونات والتوابل في وعاء. أصبحت سلطة الزبادي بالبطاطا جاهزة للأكل .

ملاحظة:

يمكن أيضًا إضافة الحمص المسلوق أو المعلب. كذلك يمكن أن تقدم مع الأرز بالكاري ، والبرياني وأطباق الأرز الأخرى.

أطباق رمضانية من المطبخ الهندي

وصفة الدجاج بالزبدة

هذه أفضل وصفة دجاج بالزبدة. الطعم المدخن الخفيف ومرق الطماطم المعزز بالتوابل هو علاج لبراعم التذوق.

المكونات:

500 جرام دجاج، مقطعة إلى مكعبات

2 ملعقة كبيرة تندوري ماسالا (أو تيكا ماسالا أو 1 ملعقة صغيرة إضافية من مسحوق الفلفل الأحمر)

نصف ملعقة كبيرة معجون زنجبيل

نصف ملعقة كبيرة معجون ثوم

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم

ملعقة صغيرة من بذور أو مسحوق الكمون

ملعقة صغيرة مسحوق جارام ماسالا (جارام ماسالا)

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة لبن زبادي

ملح حسب الذوق

1 ملعقة طعام زيت

فحم للتدخين

6 سيخ خشبي (منقوع في الماء لمدة 4 ساعات)

للمرق

نصف كوب زبدة

1 ½ كوب بيوريه طماطم (أو خليط 3 حبات طماطم كبيرة ونصف كوب ماء)

2 ملعقة طعام كاتشب طماطم

بهارات

1 ملعقة كبيرة مسحوق فلفل كشميري

1 ملعقة كبيرة من أوراق الحلبة

نصف ملعقة كبيرة معجون زنجبيل

نصف ملعقة كبيرة معجون ثوم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

ملعقة صغيرة من بذور الكمون أو مسحوق

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم

نصف ملعقة صغيرة ملح

50 جرام بودرة كاجو

نصف كوب كريمة

الطريقة:

تُمزج جميع مكونات الدجاج في وعاء وتتبل لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل . يرتب الدجاج على السيخ بالتساوي. (تجنب استخدام الأسياخ إذا كنت لا تريد طهي الدجاج على اللهب المباشر.) يُطهى الدجاج في مقلاة لمدة 7-8 دقائق على نار عالية ، ولا تغطي الغطاء . بمساعدة ملقطين ، تمسك الأسياخ فوق اللهب المباشر ويطهى حتى تحصل على علامات شوي قليلة. (هذه الخطوة اختيارية.) يسخن الفحم حتى يصبح لونه أحمر ثم يوضع الفحم بين الدجاج ويرش ببضع قطرات من الزيت. قم بتغطية الغطاء بإحكام حتى يحبس الدخان . أثناء تدخين الدجاج ، قم بإعداد المرق. تُسخن الزبدة في مقلاة وتُضاف جميع المكونات ما عدا مسحوق الكاجو والقشدة. يُطهى لمدة 5 دقائق حتى يتغير لونه . يُرفع الدجاج عن الأسياخ ويُضاف إلى المرق. أضف أيضًا مسحوق الكاجو والقشدة. اخلط جيدا . يُخفّف المرق إلى القوام المرغوب فيه مع الماء أو الحليب . يُترك على نار خفيفة لبضع دقائق حتى يرتفع القليل من الزيت فوقها . يزين ببعض الكريمة وأوراق الحلبة .

أطباق رمضانية من المطبخ الهندي

كولفي مانجو

هذه النسخة مكونة من 3 مكونات من كولفي مانجو التقليدية بدون حليب مكثف أو كريمة. بالإضافة إلى أن الطهي البطيء يجعلها قريبة من وصفة وطعم الكلفي الأصلي.

المكونات:

6 أكواب حليب كامل الدسم حوالي 1.5 لتر

3 كوب قطع مانجو مهروسة ، حوالي 3 مانجو كبيرة

½ كوب سكر، يُضبط حسب الذوق .

1/8 ملعقة صغيرة ملون طعام أصفر (اختياري)

الطريقة:

في مقلاة ذات قاع سميك ، يُطهى الحليب حتى ينخفض إلى حوالي 2 كوب ثم يُضاف السكر . نصيحة للمحترفين: يمكنك أيضًا إضافة القليل من الزعفران للحصول على رائحة ولون رائعين . يخلط جيدا ويترك ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة ثم يضاف هريس المانجو . نصيحة للمحترفين: إذا كان المانجو الخاص بك بالياف ، فاستغل المصفاة للحصول على هرس ناعم . امزج وقم بإجراء اختبار تذوق. اضبط السكر إذا لزم الأمر . نصيحة للمحترفين: يمكنك أيضًا إضافة بعض قطع المانجو الصغيرة أو المكسرات المهروسة . يُسكب في وعاء الكلفي ويوضع في المجمدة لمدة 8 ساعات . نصيحة للمحترفين: لتفكيك الكلفي قم بتشغيل بعض ماء الصنبور على السطح الخارجي للقالب. أدخل عصا الآيس كريم في القالب واسحب الكلفي .

ملاحظة:

استخدم المانجو الناضج بالكامل للحصول على أفضل نتيجة .

استخدم الحليب كامل الدسم لنكهة غنية .

اضبط السكر حسب حلاوة الفاكهة .

يمكنك إضافة القليل من الزعفران أو مسحوق الهال أثناء غلي الحليب .

إذا كنت تحب المكسرات في الكلفي ، أضف المكسرات المحمصة قبل ملء القالب .

إذا كنت تحب قطع المانجو في الكلفي ، فأضف قطعًا صغيرة جدًا حيث تتبلور قطع الفاكهة عند التجميد.

أطباق رمضانية من المطبخ الإندونيسي

أطباق رمضانية من المطبخ الأذري