البوابة - شهر رمضان هو شهر مهم في سلطنة بروناي، حيث يشتهر مطبخ بروناي بتقديم الأطباق الشهية. خلال هذا الشهر ، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس ويشاركون في صلوات وأعمال خيرية. رمضان هو أيضًا وقت للتجمعات العائلية والمجتمعية، ومن المعتاد الإفطار مع العائلة والأصدقاء والجيران.

أطباق رمضانية من مطبخ بروناي

أشهر الأطباق من سلطنة بروناي

أمبويات - Ambuyat: هو طبق تقليدي من مطبخ بروناي مصنوع من شجرة نخيل الساغو. يتم خلط الساغو النشوي بالماء لتكوين مادة لزجة تشبه الصمغ تؤكل مع أطباق جانبية مختلفة. خلال شهر رمضان ، غالبًا ما يتم تقديم الأمبويات مع مجموعة متنوعة من الكاري والخضروات واللحوم المشوية.

ناسي كاتوك: ناسي كاتوك هو طعام شائع من مطبخ بروناي ، وهو غذاء أساسي خلال شهر رمضان. طبق بسيط يتكون من الأرز والدجاج المقلي وصلصة الفلفل الحار. يأتي اسم الطبق من صوت طرق الباب (كاتوك).

سوتو: هو حساء مصنوع من الدجاج أو اللحم البقري ونودلز الشعيرية ومجموعة متنوعة من الأعشاب والتوابل. يقدم عادة مع أرز أو خبز.

بوبور لامبوك: عبارة عن عصيدة أرز مصنوعة من مجموعة متنوعة من المكونات ، بما في ذلك اللحوم والخضروات والتوابل. غالبًا ما يتم تقديمه خلال شهر رمضان وهو طبق الإفطار المفضل في بروناي.

كورما: هي تمور غالبًا ما تؤكل على الإفطار. تعتبر من طعام السنة ، أي أنها أكلة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

روتي جون: هو طعام شائع في مطبخ بروناي مصنوع من الرغيف الفرنسي واللحم المفروم والبصل والبيض.

أطباق رمضانية من مطبخ بروناي

السحور هي الوجبة التي تؤكل قبل الفجر قبل الصيام. من المهم تناول وجبة مغذية ومليئة بالشبع أثناء السحور لتوفير الطاقة لليوم التالي. تشمل بعض أطباق السحور الشعبية في بروناي ما يلي:

ناسي لاميك Nasi Lemak هو طبق مصنوع من الأرز المطبوخ في حليب جوز الهند ، ويقدم مع مجموعة متنوعة من الأطباق الجانبية مثل الدجاج المقلي والسمبال والأنشوجة والفول السوداني والبيض المسلوق.

مي سوتو Mee Soto هو حساء معكرونة مشابه لـسوتو، مصنوع من الدجاج أو اللحم البقري ومجموعة متنوعة من الأعشاب والتوابل.

العصيدة: المعروفة أيضًا باسم الكونجي ، هي طبق سحور شهير في بروناي. مصنوع من الأرز ويمكن تقديمه مع مجموعة متنوعة من الإضافات ، مثل اللحوم والخضروات والبيض.

أطباق رمضانية من المطبخ الإندونيسي

أطباق رمضانية من المطبخ الأذري