دولة عربية تنظم أكبر مائدة إفطار في العالم..لمن؟ (شاهد)

أكبر مائدة إفطار في العالم - الجزائر

نظمت جمعية خيرية لكفالة الأيتام في الجزائر، أكبر مائدة إفطار في العالم، حضرها أكثر من 6 آلاف شخص.

وبحسب التلفزيون الحكومي الجزائري أن الإفطار الجماعي الذي نظمته جمعية كافل اليتيم بالجزائر (مستقلة)، أُقيم في ملعب مصطفى تشاكر الأولمبي بمدينة البلدية جنوب العاصمة، وشارك فيه مئات العائلات إلى جانب ممثلين عن جمعيات وهيئات حكومية تتقدمهم وزيرة التضامن غنية إيداليا ومحافظ الولاية مصطفى العياضي.

وقال رئيس فرع الجمعية بولاية البليدة علي شعواطي: "هذا الرقم القياسي للمشاركين في الإفطار الجماعي نريد من خلاله تمرير رسالة التكافل والتآزر بين كل أطياف الشعب الجزائري".

من جهتها،أضافت وزيرة التضامن غنية إيداليا بالمناسبة: "نريد أن نزرع في الأجيال القادمة روح التضامن والتآزر من خلال هذه المبادرة".

وأعلنت الجمعية، والتي تعنى بجمع المساعدات للأطفال اليتامى ودعمهم نفسيًا، نيتها توزيع 4 آلاف كسوة عيد على أطفال يتامى.