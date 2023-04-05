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إفطار جماعي للأطفال في حي لياري في كراتشي - باكستان

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 04:36
إفطار جماعي للأطفال في حي لياري في كراتشي
إفطار جماعي للأطفال في حي لياري في كراتشي

إفطار جماعي للأطفال في حي لياري في كراتشي، باكستان، في 25 مارس 2023 (Sabina Khatri / Facebook)

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