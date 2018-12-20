أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

للشخص المسلم إن كانت لديه حاجة أن يتوضأ ويصلي صلاة الحاجة و هي ركعتين تطوعا ويسأل الله سبحانه وتعالى قضاء حاجته، إما في سجوده، أو قبل سلامه، أو بعد سلامه، وهناك أدعية عديدة وردت في قضاء الحوائج عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تستعين بها في صلاتك وخارج الصلاة أيضا. وأما الوقت المناسب لها فهو عند الحاجة إليها، ليلا أو نهارا وإن كان منتصف الليل أفضل، لكن بإمكانك أن تكثر من أدعية الحاجة في أي وقت من الأوقات ما دمت مضطرا إليه.

إليك دعاء الحاجة ليقضي الله حاجتك، و يفرج همك، و يجعل لك من لدنه نصيرا :

لا إله إلا الله الكريم الحليم

لا اله إلا الله العلى العظيم

لا اله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم

‏اللهم إنا نسألك زيادة في الدين

وشهادة عند الموت وتوبة قبل الموت وسعة في الرزق وصحة في الجسد وبركة في العمر ونصيبا من الجنة وأمانا من العذاب وعفوا عند الحساب ومغفرة بعد الموت

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة

اللهم ارزقني حسن الخاتمة

اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا ارحم الراحمين

اللهم ثبتني عند سؤال الملكين

اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا

اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا

اللهم أني أعوذ بك من فتن الدنيا

اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين

اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم

اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان

اللهم ارحم إبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك وبارك اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

و يمكن أن تردد أيضا : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي و هي ....

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