البوابة - عيد الفطر هو أول عيد للمسلمين حيث يستعدون بيتبادل التهاني والتبريكات، والزيارات، ويصلون أرحامهم والتي تعد من أفضل العبادات التي تقرب المسلم من الله.

وتعتبر هذه المناسبات هي فرصة ذهبية لإنهاء الخلافات وتوطيد العلاقات الاجتماعية؛ ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تكثر الزيارات بين الأقارب والأصدقاء المكللة بالمعايدات التي تعتبر إحدى طرق التواصل البشري، وفيما يلي أهم قواعد وأصول المعايدة في عيد الفطر:

قواعد وأصول المعايدة في عيد الفطر

وفيما يلي خبيرة الإتيكيت" السّيدة نادين ضاهر تطلعنا على أهمّ القواعد التي يجب الانتباه إليها في أثناء المعايدة:

من قواعد وأصول المعايدة في عيد الفطر أنه لا يصح الانتظار حتى نهاية العيد المبارك لتقديم الهدايا للأهل والأصدقاء، بل يجب إرسالها إليهم لتهنئتهم بالعيد قبل حلوله.

ويفضّل في عيد الفطر إعداد لائحة بأسماء العائلة وعناوين من تريدين تهنئتهم بالعيد، مع إرسال التهنئة إليهم قبل موعد العيد بعدة أيّام.

في عيد الفطر يستحب أن تكون بطاقات المعايدة مرتبة وأنيقة، بدون أن تكون باهظة الثمن، ولا بد أن تُرفق بكلمات رقيقة تنمّ عن مشاعر صادقة ومحبة.

يمكنك استخدام الرسائل القصيرة عبر الهواتف الجوالة أو الانترنت لإرسال التهاني بالعيد، مع ذكر اسم المرسل إليه في مطلع الرسالة، وكما إجراء مكالمة هاتفية قصيرة للتعبير عن مشاعر الود والمحبة.

من أصول المعايدة في عيد الفطر أن يبدأ الأصغر بتهنئة من هو أكبر منه سناً أو أعلى مكانة اجتماعية منه.

أن يبدأ الأصغر بتهنئة من هو أكبر منه سناً أو أعلى مكانة اجتماعية منه. يستحب في عيد الفطر المبارك تبادل الزيارات لمناسبة الأعياد بناء على موعد مسبق، وحرصاً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وللتأكد أيضاً من وجود الشخص في المنزل.

لا بدّ من مراعاة السنّ والجنس عند اختيار هدايا عيد الفطر، وينبغي بمتلقي الهدية أن يبادر إلى توجيه تحية شكر وامتنان لمرسل الهدية فور تلقي الهدية، دون تاجيل إلى يوم آخر أو وقت متأخر.

رسائل ومسجات 2016 لتهنئة الأحباب على الواتسآب في عيد الفطر

لتجنب الاضطرابات المعوية في العيد، اتبعي هذه النصائح!

مجموعة نصائح لجعل رحلتكم مريحة في عيد الفطر السعيد

ستسافرين هذا العيد؟ إليك حقائب ملونه لقضاء إجازتك في عيد الفطر 2016