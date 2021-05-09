أضرار ومخاطر تناول المخللات في رمضان!

يتناول العديد من الناس المخللات على الافطار، ولكن ما لا تعلمه انه يسبب العديد من الأضرار الصحية، وينصح بالابتعاد عن تناوله على حسب ما ذكره موقع "theecomusli":

- تحتوى المخللات المخزنة على كمية كبيرة من الفطريات التي تؤدى إلى تدهور خلايا الكبد، وصحة القلب، والجهاز العصبي.

- يؤدى تناول المخللات إلى الإصابة بالتهاب القولون، وذلك لوجود كمية كبيرة من الأملاح.

- يؤدى تناول الكثير من المخللات إلى الإصابة بالبواسير والغازات، وذلك لاحتواء المخلل على الكثير من الشطة الحارة.

- يعتبر ضار جداً لمرضى ضغط الدم، حيث يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وهبوط في القلب، نظراً لوجود كمية كبيرة من الملح.

- أحياناً يؤدى تناول المخلل إلى الشعور بالحموضة، إلى جانب الشعور الشديد بالعطش، لذا ينصح بعدم تناول المخللات في شهر رمضان.

- يعمل تناول المخللات على احتباس نسبة عالية من السوائل في الجسم، مما يشكل خطراً على مرض القلب وتليف الكبد وأمراض الكلى.

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