أن تقومي بتحديد صنفين أو ثلاثة أصناف كحدٍّ أقصى لمائدة الإفطار

في شهر رمضان تكثر العزائم وتصبح المرأة تعمل على وجبة الفطور أكثر من صنف من الطعام، لذا نقدم لك 7 نصائح لنتجنَّب الإسراف في إعداد الطعام خلال شهر رمضان:

1- يجب عليك إن كنت أنت المسئولة عن إعداد طعام الإفطار في المنزل لعائلتك أو لإخوتك، أن تقومي بتحديد صنفين أو ثلاثة أصناف كحدٍّ أقصى لمائدة الإفطار، وعدم تجاوز عدد الأصناف المحددة، حتى لا يكون هناك فائضٌ في الطعام، وتجدين في النهاية أن جميع الأطباق لم تنتهِ بعد.

2- إن أعددتِ ما يقارب ثلاثة أطباق يجب أن تحاولي قدر استطاعتك تقليل الكمية وتقنينها جدًا أثناء طهي الطعام وخبزه؛ لأن الصائم يشعر بالشبع بسرعة كبيرة، بالتالي سترين أن الطعام لم ينتهِ بعد ويصبح فائضًا عن حاجتكم.

3- حاولي قدر استطاعتك البدء في غرس ثقافة تناول الفاكهة والخضروات على مائدة الإفطار؛ لأن الخضروات والفواكه تحتوي على كمية سوائل جيدة لحاجة الجسم، وتروي عطش الصائم دون الإضرار بصحته أو زيادة وزنه.

4- إن ما أقصده بالمقبلات الخفيفة الأطعمة الخفيفة كالسَّلَطَات أو الشوربات التي لا تُشعر الصائم بالتُّخمة، ويمكنه أن يعود لتناولها حتى في وقت لاحق، أي لا ضرر إن بقي القليل منها، لأنه بكل تأكيد سيعود لتناولها.

5- إن أفضل الأطعمة التي يجب على الصائم أن يحرص على تناولها، التمر والماء، بالتالي إذا استشعر فوائدهما الصحيّة والدينية فإنه سيجعل جُلَّ إفطاره يعتمد على هذين الخيارين اللذين سوف يحدّان من الإسراف في الطعام.

6- يمكنك الحد من القيام بعمل وجبات عديدة بدخولك المتأخر للمطبخ، بالتالي سوف تجدين أن الوقت الذي أمامك يكفي فقط لصُنع طبق واحد أو طبقين، دون الإكثار في الأصناف، وجعلها تفيض عن الحاجة.

7- يمكن لجميع أفراد الأسرة المشاركة في إعداد أطباق مائدة الإفطار، لكن بشرط أن يأخذ كل فرد ما تبقى من الطعام الذي قام بإحضاره؛ حتى لا يتبقى فائض في الطعام مما يؤدي إلى فساده وعدم الاستفادة منه.

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