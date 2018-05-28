علاج رائحة الفم الكريهة ومشاكل الأسنان في رمضان

يجب فرش الأسنان الخاصة بك - واللسان - مرتين في اليوم

رمضان هو شهر الرحمه والغفران سخره لنا الرحمن جل علاه ليغفر ذنوبنا وخطايانا، فكان لابد لنا من استغلال هذه الفرصه للحصول على اكبر قدر من الحسنات وبذل كل ما بوسعنا من طاقات في سبيل طاعة الله فنحرص كل الحرص على ان يكون صيامنا كاملا صحيحا لا تشوبه شائبه، من هنا ومن هذا المبدأ امتنع كثير من الناس عن زيارة طبيب الأسنان في هذا الشهر الفضيل ظنا منهم بأن علاج اسنانهم قد يفسد صيامهم ، على الرغم من ان اسناننا عرضه للمشاكل والآلام في رمضان اكثر من اي وقت آخر الا ان العنايه بصحة الفم والأسنان لا تختلف في هذا الشهر كثيرا عما هو الحال في باقي شهور السنه .

لكن المشكلة بأن صاحبها اخر من يعلم ، إن هذه المشكلة يمكن أن تتسبب بإحراج كبير للشخص إذ لم يوليها بعض الإهتمام ، إن رائحة الفم الكريهة تؤثر بشكل كبير على طريقة تعامل الناس منك ، وقد تلاحظ إبتعادهم عنك وعدم رغبتهم بالجلوس بجانبك بسبب رائحة الفم الكريهة ، ناهيك عن الصورة التي تتكون لديهم ، وفي الواقع، قد لا تعرف أن لديك رائحة فم كريهة حتى يقول لك ذلك صديق شجاع.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان لديك رائحة الفم الكريهة؟

هناك طريقة بسيطة هي أدخل إصبعاً نظيفاً في الفم أدخله إلى اللعاب في الجزء الخلفي من اللسان . وضعه على الجزء الخلفي من يدك، وقم بالإنتظار لمدة دقيقة، ثم شم رائحة يدك ، هل رائحة أنفاسك جيدة ؟ إذا لم يكن كذلك، تحقق من هذه النصائح حول أسباب وعلاج رائحة الفم الكريهة .

الأسباب الشائعة لرائحة الفم الكريهة :-

1. إن البكتيريا المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة ، تتكاثر داخل الفم ، و هذه الكائنات المجهرية الكامنة بين أسنانك تغطي لسانك ، وعند ركود البكتيريا تتكاثر لتفرز نوعاً من السموم بالإضافة إلى الروائح الكريهة .

2. قل "آه" إن وجود ثقوب عميقة في اللوزتين، يعد سبباً شائعاً لرائحة الفم الكريهة ، إذا كانت ثقوب اللوزتين واسعة جدا ، قد تقوم بجمع مادة ذات رائحة كريهة تشبه الجبن في هذه الثقوب .

3. الأطعمة اللاذعة قد تسبب رائحة الفم الكريهة ،إن بعض الأطعمة مثل البصل والثوم والسمك يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة - حتى إذ قمت بتفريش أسنانك.

4. رائحة الفم الكريهة ترتبط بالعادات السيئة، مثل ممارسة أي نوع من التدخين (السجائر والسيجار، والأنابيب) أو مضغ التبغ الذي يمكن أن ينتج عنه رائحة سيئة حقاً في الفم .

5. متاعب البطن :- أحياناً مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء أو القرحة يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة ، فعند التجشؤ يتم تحرير الغاز ، وكما يمكن إلقاء اللوم أيضاً على الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، والتي تتسبب الكيتوزيه، حرق الدهون في الجسم مما ينتج عنه نفس كريه .

نصائح لإبعاد رائحة الفم الكريهة

1. فرش الأسنان الخاصة بك - واللسان - مرتين في اليوم لإبعاد رائحة الفم الكريهة ، قم بتفريش أسنانك مع معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وإستخدم فرشاة لتفريش لسانك - وخاصةً الجزء الخلفي من اللسان ،فإن عملية تنظيف اللسان سوف تساعدك على إزالة البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة .

2. الخيط مرة واحدة في اليوم ، يخرج الخيط جزيئات الطعام الخفية ويزيل الترسبات، مما يمنع تشكل طلاء من البكتيريا التي تتكون حول الأسنان ، وكما يساعد الخيط أيضاً في منع أمراض اللثة – وهو سبب آخر شائع للنفس الكريه.

3. الغرغرة مع بيروكسيد لمحاربة رائحة الفم الكريهة ، أو إستخدام غسول الفم المضاد للجراثيم .

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