حلويات رمضانية: الدحدح

الدحدح هي من الحلويات الشعبية البسيطة

الدحدح هي من الحلويات الشعبية البسيطة التي لا ترتبط بأيّ من المناسبات ويمكن تناولها في جميع الأوقات مع القهوة والشاي، وتتكوّن من مجموعة من المقادير الخفيفة والسهلة الموجودة في كلّ منزل، وتتميّز بطعم ومذاق شهي ورائع.

مقادير الدحدح :

مكوّنات العجينة:

- كأس ونصف من السميد.

- كأس دقيق.

- ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

- ملعقة كركم كبيرة.

- كأس سكر.

- نصف كأس زيت نباتيّ.

- ثلاث ملاعق زبدة أو سمنة.

مقادير الحشوة:

- كأسان من السميد خشن.

- كأس جوز هند. نصف كأس زيت نباتيّ.

- ثلاث ملاعق من القرفة ناعمة.

- كأس من السكّر.

طريقة تحضير العجينة:

- ضعي الدقيق والبيكنج باودر معاً، ثمّ نخليهم وضعيهم في وعاء كبر، ثمّ أضيفي السميد، وجوز الهند، والزيت النباتيّ، والزبدة.

- ثم أضيفي الكركم وأعيدي التحريك مرّة أخرى.

- ثم أضيفي الزيت النباتي والزبدة معاً، وهما بدرجة حرارة دافئة.

- ثمّ اعجني حتى يتكون لديك خليط طريّ ومتماسك.

- ثم اتركي العجينة لمدّة ربع ساعة حتّى ترتاح.

- ثمّ حضّري الحشوة في هذه الأثناء.

الحشوة:

- ضعي المقادير مع بعضها البعض، ثمّ اخلطيهم معاً بواسطة شوكة حتى يتكوّن لديك خليط متماسك قليلاً.

- ثم اعجني الخليط حتى يصبح لونه بنيّاً غامقاً، ويمكن أيضاً إضافة القرفة حتى نحصل على اللون الغامق.

طريقة تحضير الدحدح:

- أحضري الصينيّة الخاصة بالفرن، ثمّ اقسمي العجينة لقسمين متساوين.

- ثم افردي القسم الأول في الصينيّة بحيث يكون الشكل متساوٍ.

- ضعي الحشوة على العجينة وافرديها جيداً، مع الضغط عليها قليلاً.

- ثم أحضري القسم الآخر من العجينة، وغطّي فيه الحشوة بالكامل. بللي يديك بالقليل من الماء ومرّريها على الوجه بتصبح ملساء ناعمة ومتساوية.

- ثم مرّري شوكة على كامل العجينة بالضغط عليها حتّى يتشكّل لديك خطوط رفيعة.

- ثم اتركي الصينيّة لمدّة نصف ساعة حتّى ترتاح.

- ثم سخّني الفرن على درجة حرارة عالية لمدّة عشرة دقائق.

- ثمّ خفّفيه للوسط، وضعي الصينيّة على الرفّ المتوسّط حتّى تنضج وتحمرّ من الأطراف.

- ثم حمّري الوجه بعد ذلك ليصبح لونه ذهبيّاً.

- أخرجي الصينيّة من الفرن واتركيها بدرجة حرارة المطبخ لمدّة عشرة دقائق.

- ثمّ قومي بتقطيعها لقطع متوسّطة الحجم.

- غطّي صينيّة الدحدح بقطعة من القماش الخفيفة للاحتفاظ برطوبتها وقرمشتها.

- قدّمى حلى الدحدح بارداً مع المشروبات المفضّلة.

- ثم زيّني الوجه بالقليل من جوز الهند الناعم، مع رشّات من القرفة.

- يفضّل التزيين عند التقديم للمحافظة على قوام وشكل جوز الهند، ولا ينصح بتزيين الأطباق المخصّصة للأطفال بجوز الهند لصعوبة مضغه وبلعه من قبلهم.

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