كيف تتجنب الصداع في الصيام؟

من المهم ممارسة تمارين التنفس العميق عند الشعور بالصداع

هناك أنواع أطعمة تزيد حدة الصداع النصفي، وتكون عاملا مساعدا في حدوثه، كما أن هناك أطعمة تسهم في التخفيف من حدته خلال رمضان.

وينصح من ينتابهم الصداع بالابتعاد في وجبتي الإفطار والسحور عن القمح والشوكولاتة، والسكر، واللحوم المصنعة، والخل والأطعمة الحريفة، والمشروبات المثلجة والآيس كريم، والأطعمة المملحة، التي تحتوي الصوديوم أو محليات صناعية، والطماطم والسبانخ والموز، والفواكه الحمضية، إلى جانب الإقلال من الأطعمة المقلية والمعلبة والقهوة والشاي والمشروبات الغازية، كما يجب تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة.

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ومن المهم ممارسة تمارين التنفس العميق، فهي من الأمور المساعدة على التخلص من الصداع، لأن زيادة كمية الأكسجين في الجسم تساعد على الاسترخاء وتخفف الصداع، وللذين يتعرضون للإجهاد فإن تناول الأسماك مهم لهم، كونها تقوي المناعة، كما أن تناول منتجات الألبان الحامضة تساعد على تقوية الجسم، وينصح بتناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء، فهي تخفف آلام العضلات، والإجهاد.

ويفضل أن يستحم المعرضون للصداع بماء بارد لأن الدافئ يستنفر خلايا الجسم، وعليهم تجنب اضطرابات النوم، والتدخين.

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