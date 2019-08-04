تحضير الكشك على الطريقة اللبنانية

انه "صحن وفي" من رائحة مونة لبنان، ومذاقٌ استثنائي لـ"شمسات" أيلول التي تمزج بدفء حرارتها مزيج اللبة والبرغل على السطوح، فيخبّأ الكشك في أوعيةٍ ككنزٍ يقدّم في أيام السنة، كلّما هربنا الى صبحيةٍ جميلة تنسي الهموم. حضّروا الكشك، وفق هذه الطريقة التي تكفي لخمسة أشخاص.

المقادير:

ـ كوب من الكشك

ـ بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

ـ 7 فصوص ثوم

ـ أوقية واحدة من اللحم المفروم أو القورمة

ـ ربع كوب من السمن

ـ 3 أكواب ماء

ـ ملعقة صعيرة من النعناع اليابس (في حال الطلب)

طريقة التحضير:

ـ يوضع الزيت في طنجرة على النار ويضاف اليه البصل ويحرّك حتى يحمّر لونه

ـ يضاف اللحم ويحرّك والبصل على النار مدة 10 دقائق، ثم يضاف الكشك الى البصل واللحم ويترك لدقيقتين على النار

ـ يضاف الماء الى الخليط وتحرك المواد حتى لا يلتصق الكشك في قعر الوعاء ويترك على نار معتدلة مدة 15 دقيقة

ـ يدق الثوم ويخلط مع الكشك جيداً قبل تقديمه ساخناً بقليل

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