منشور 01 أيّار / مايو 2020 - 05:56 بالفيديو: رد فعل "حمدي الميرغني" على مقلب رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند هل تجبر كورونا اردوغان على التنسيق مع الاسد؟ تعافي مليون مصاب بكورونا كورونا يصيب الجامعات البريطانية ويهدد مستقبلها بالفيديو: رد فعل "حمدي الميرغني" على مقلب رامز جلال! حمدي الميرغني فعل مل لم يفعله زملائه مع رامز جلال..والجمهور يبدي تعاطف كبير معه! Loading content ...