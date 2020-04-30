منشور 30 نيسان / أبريل 2020 - 07:15 بالفيديو: رد فعل غادة عادل على مقلب فيفي عبده! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند معلومات عن سر اختيار عيد العمال في الأول من مايو الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بصعوبة الوضع في ذروة تفشي "كوفيد – 19" في نيويورك بومبيو: الصين يجب أن تتحمل مسؤولية اخفاء معلومات حول "كورونا" لغز "قطار الزعيم" وتصريحات كورية جنوبية جديدة تزيد أزمة "اختفاء كيم" غموضا هل اعتزل الممثل الكويتي داوود حسين الكوميديا؟ Loading content ...