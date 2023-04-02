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بحُلّة بيضاء.. مشهد مهيب للمعتمرين حول الكعبة المشرفة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 05:00
مشهد مهيب للمعتمرين حول الكعبة المشرفة
مشهد مهيب للمعتمرين حول الكعبة المشرفة

بحلة بيضاء.. صورة تخطف الأنظار للمعتمرين حول الكعبة المشرفة بأحد أيام شهر رمضان المبارك.

تصوير: عبدالرحمن السهيلي

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