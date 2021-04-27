بدر رمضان.. أول قمر عملاق في عام 2021

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن ظهور القمر العملاق في السماء خلال شهر رمضان للعام الثاني توالي.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صورًا للقمر الذي ظهر في السماء في الـ 06:45 مساءً، تزامنًا مع أذان المغرب ووقت الإفطا، من منطقة جبلية على طريق المدينة شمالي جدة.

#رمضان 🌙🔭

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بدر رمضان - أول قمر عملاق سنة 2021

مساء اليوم الإثنين 26 أبريل - بسماء مدينة جدة - السعودية #بالعلم_نبني_حياتنا pic.twitter.com/ylclTDum8u — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) April 26, 2021

ورصدت الصور القمر العملاق، وهو بدرٌ بحجمٍ أكبر من الطبيعي بـ 14 في المئة، وبسطوعٍ أقوى بـ 30 في المئة، ويمر بأقرب نقطة من الأرض على مسافة 357.6 كم.

وتنشأ الظاهرة، المسماة فلكيًا "الاقتران القمري أو الحضيض القمري"، من تزامن اكتمال القمر بدرًا مع بلوغه أقرب نقطة إلى الأرض، ما يُنتِج أكبر حجم مرئي له.

وقد يتكرر القمر العملاق عدة مراتٍ في العام الواحد.

وقال الدكتور حسن عسيري، رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبد العزيز، أن الظاهرة ستتكرر في 26 مايو المقبل.