منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 08:09 تدفق الناس على أسواق الخضار في باريشال،بنغلاديش الصورة: SHUTTERSTOCK تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند تدفق الناس على أسواق الخضار في باريشال،بنغلاديش صداع الصيام.. أسبابه وطرق علاجه والوقاية منه! الرئيس الأمريكي: 650 مليارديرا أميركياً زادوا ثروتهم بنحو تريليون دولار سانديشة حلوم مشوية مع صلصة اللبن ودبس الرمان أميركا تمد الهند بأكثر من 100 مليون دولار لمواجهة كورونا Loading content ...