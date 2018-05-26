إجراءات يومية تحمي الأسنان خلال شهر رمضان

يرى البعض أن الرائحة التي تنبعث من الفم أثناء الصيام، تعبِّر عن الطاعة للخالق، لكن هذا ليس حجّة لإهمال العناية بصحة الأسنان والفم، والحفاظ على جمال الابتسامة.



ـ تنظيف الأسنان خلال الصيام:

من المسموح استخدام فرشاة الأسنان، لغسل الفم خلال النهار، لكن بالماء فقط، في حين تؤكد المصادر الطبيَّة أنّ الالتزام بهذه الطريقة، كافٍ للحفاظ على صحة الأسنان.

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ـ تنظيف الأسنان خلال أوقات الإفطار:

من الضروري اللجوء إلى تنظيف الأسنان، على نحو مختلف في رمضان، من خلال استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، أي بعد الإفطار مباشرة، وبعد السحور مباشرة.

ـ تنظيف اللسان:

لا يقل تنظيف اللسان أهمية عن العناية بالأسنان، إذ إن رائحة الفم الكريهة، قد تنجم عن تراكم البكتيريا على اللسان، رغم التمتُّع بأسنان نظيفة.

ـ استعمال الخيط:

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يساعد استخدام الخيط، على التخلص من بقايا الطعام المتراكمة، لذا يُنصح باستخدامه ثلاث مرات في اليوم.

ـ عدم تناول الحلويّات الرمضانية والسكريّات بوتيرة يومية:

تعتبر الحلويات من الأسباب الرئيسة المؤديّة إلى تسوّس الأسنان، فيجب الحرص على تنظيف الأسنان جيّدًا، مباشرة بعد الفراغ من تناولها.





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