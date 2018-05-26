إجراءات يومية تحمي الأسنان خلال شهر رمضان
ـ تنظيف الأسنان خلال الصيام:
من المسموح استخدام فرشاة الأسنان، لغسل الفم خلال النهار، لكن بالماء فقط، في حين تؤكد المصادر الطبيَّة أنّ الالتزام بهذه الطريقة، كافٍ للحفاظ على صحة الأسنان.
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ـ تنظيف الأسنان خلال أوقات الإفطار:
من الضروري اللجوء إلى تنظيف الأسنان، على نحو مختلف في رمضان، من خلال استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، أي بعد الإفطار مباشرة، وبعد السحور مباشرة.
ـ تنظيف اللسان:
لا يقل تنظيف اللسان أهمية عن العناية بالأسنان، إذ إن رائحة الفم الكريهة، قد تنجم عن تراكم البكتيريا على اللسان، رغم التمتُّع بأسنان نظيفة.
ـ استعمال الخيط:
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يساعد استخدام الخيط، على التخلص من بقايا الطعام المتراكمة، لذا يُنصح باستخدامه ثلاث مرات في اليوم.
ـ عدم تناول الحلويّات الرمضانية والسكريّات بوتيرة يومية:
تعتبر الحلويات من الأسباب الرئيسة المؤديّة إلى تسوّس الأسنان، فيجب الحرص على تنظيف الأسنان جيّدًا، مباشرة بعد الفراغ من تناولها.
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