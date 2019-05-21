"ثلاجات رمضان".. مبادرة تعكس روح التسامح في دبي

للعام الرابع على التوالي، انطلقت مبادرة "ثلاجات رمضان" بأكثر من 200 ثلاجة تغطي أنحاء دبي ويشارك بها آلاف المتطوعين.

وكانت مبادرة "ثلاجات رمضان" المجتمعية قد انطلقت بدبي في 2016، بفكرة فردية بدأتها سيدة هولندية تدعى "فكرا يل"، حين وضعت ثلاجة واحدة خارج منزلها خلال رمضان، وأرادت من خلال وضع الطعام والشراب في الثلاجة، خدمة المحتاجين في الحي عن طريق توفير وجبة الإفطار لهم خلال الشهر الكريم.

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هذه الفكرة تحولت مع زخم وسائل التواصل الاجتماعي إلى مبادرة تطوعية، يتزايد عدد المشاركين بها عامًا بعد عام، لتنتشر مبادرة "ثلاجات رمضان".

وتم تحديد أماكن هذه الثلاجات على موقع "جوجل مابس" ويُروج لها على صفحة المبادرة على "فيسبوك" و"إنستغرام" التي ينسق من خلالها أكثر من 27 ألف شخص ويخرجون بأفكار جديدة لدعم هذه المبادرة.

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كما يتم تعيين عامل لكل ثلاجة، يستقبل التبرعات، ويتأكد من نظافتها وعملها، ووفقًا للعاملين، فإن كل ثلاجة تطعم نحو 100 شخص باليوم.

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تعبأ باليوم بما يزيد على 20 مرة، ويستفيد منها يوميًا ما يزيد على 120 شخصًا، ويتعاون أفراد المجتمع والحي في كل منطقة لتزويد الثلاجات بالطعام والشراب يوميا خلال شهر رمضان في دبي، ما يعكس روح المشاركة الإيجابية والتسامح في الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.

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