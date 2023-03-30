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حمزة يوسف يؤم عائلته في الصلاة في أول يوم بمقر رئيس وزراء اسكتلندا

تاريخ النشر: 30 آذار / مارس 2023 - 06:45
حمزة يوسف يؤم عائلته في الصلاة في أول يوم بمقر رئيس وزراء اسكتلندا
حمزة يوسف يؤم عائلته في الصلاة في أول يوم بمقر رئيس وزراء اسكتلندا

البوابة - حمزة يوسف يؤم عائلته في الصلاة في أول يوم بمقر رئيس وزراء اسكتلندا.

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