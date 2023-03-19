البوابة - في شهر رمضان المبارك، لا شيء يضاهي الإفطار في المنزل مع العائلة مع مجموعة من الأطباق التقليدية والكلاسيكية والمفضلة المحضرة في البيت بلمسات من الحب ونكهات من طفولتنا.

ولكن مع ذلك، يمكنك الاستمتاع بوجبة إفطار شهية مع الأصدقاء في العديد من المطاعم والفنادق الفاخرة التي تحضر أطباقكم الشعبية بنفس القدر من الحب والاهتمام، تعالوا نتعرف على أهم الفنادق التي تقع على جزيرة النخلة في دبي والتي اعلنت عن بوفيهات رمضان لعام 2023 وأسعار الإفطار فيها:

دبي: أهم وجهات الإفطار على جزيرة النخلة رمضان 2023

أفضل المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار والسحور في دبي

خيمة أساطير أتلانتس

تقدم خيمة أساطير هذا العام بديكوراتها الجديدة مجموعة متنوعة من الخدمات من بوفيهات الإفطار والسحور الحافلة بأشهى الأطباق والمأكولات العربية (اللبنانية والمصرية والخليجية) والإيرانية، مثل الشاورما والمنسف الأردني والقوزي والمشاوي العربية إلى السهرات الرمضانية.

سعر الإفطار للشخص الواحد 260 درهم للشخص من الاثنين إلى الخميس، 280 درهم للشخص من الجمعة إلى الأحد. من المغرب وحتى الساعة 8:30 مساءً. السحور الحد الأدنى للإنفاق هو 180 درهم للشخص في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

مطعم ألا توركا

يقدم هذا المطعم التركي وجبات إفطار رمضانية مع أطباق تركية على طراز المشاركة والبوفيه. كما يعد نادي ريكسي للأطفال مكاناً مثالياً للعائلات، حيث يوفر أنشطة خاصة للأطفال.

سعر الإفطار للشخص الواحد 275 درهماً الموقع - فندق وأجنحة ريكسوس النخلة - نخلة جميرا (04457 5454).

مطعم النافورة

يقدم أفضل المأكولات اللبنانية في مدينة دبي خلال شهر رمضان. اصطحب جميع أفراد العائلة لتذوق مجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات الرمضانية.

سعر الإفطار للشخص الواحد 250 درهماً. يوميًا ، من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً. فندق جميرا زعبيل سراي (04453 0444).

ابن البحر

إذا كنت ترغب في مشاهدة غروب الشمس تحت الأفق في أجواء نخلة جميرا كجزء من تجربة الإفطار ، فقد يكون هذا هو المكان المناسب لك. تتوفر قائمة الإفطار من غروب الشمس حتى الساعة 8 مساءً ، وتتميز بالنكهات اللبنانية التي تُقدم في مجموعة متنوعة من الأطباق. سيتم تقديم المشروبات الرمضانية إلى جانب مجموعة من المقبلات الباردة والساخنة. تكملة للطبق الرئيسي المميز للمطعم من الجمبري الأبيض المشوي ، يمكن لرواد المطعم أيضًا الاختيار من الأطباق اليومية بما في ذلك الدجاج أو اللحوم أو السمك المشوي. تشمل قائمة الطعام أيضًا مجموعة متنوعة من الحلويات التقليدية.

سعر الإفطار للشخص الواحد 250 درهماً. من غروب الشمس حتى الساعة 8 مساءً. نادي فيستا ماري ، نخلة جميرا (04553 9575).

إمبريوم

إذا كنت ترغب في إفطار في مكان أنيق ، فإن إمبريوم لديها الكثير من الفخامة التي لا تريد أن تفوتها. سيكون هذا المكان الأنيق هو المكان المناسب لتناول الإفطار ، حيث يتميز ببوفيه كبير مع المشروبات والأطباق ذات الطابع العربي.

سعر الشخص الواحد 220 درهماً. من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً. فندق جميرا زعبيل سراي. (800323232).

مطعم لا ميزون

سيتضمن الإفطار الواقع في نخلة جميرا الأطباق الكلاسيكية مثل المقبلات الباردة والساخنة ومحطات الطهي المباشر بما في ذلك الشاورما ولحم الضأن المطبوخ ببطء ولحوم مشوية ومجموعة من الحلويات التقليدية.

سعر الشخص الواحد 249 درهمًا إماراتيًا، نصف السعر للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا ، مجانًا (للأطفال دون سن السادسة). من غروب الشمس - 9 مساءً. فندق رويال سنترال النخلة ، نخلة جميرا (04873 9300).

ليالي

يقيم فندق كمبينسكي وريزيدنسز نخلة جميرا خيمة رمضانية طوال شهر رمضان. في ليالي ، ستكون قادرًا على الإفطار مع المازة الباردة والساخنة ، والشاورما ، والشواء ، ومحطات الأوزي ، جنبًا إلى جنب مع المأكولات العالمية مثل لفائف السوشي والماكي والاستمتاع بالعزف الموسيقي.

سعر الشخص الواحد 245 درهماً، نصف السعر للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة. غروب الشمس - 9 مساءً. فندق كمبينسكي وريزيدنسز نخلة جميرا (04444 2000).

لو جاردن

استمتع بوجبة إفطار شهية في الهواء الطلق ، في Le Jardin ، على انغام عازف العود ومع إطلالة على الحدائق. يتم تقديم العشاء ذو الطابع العربي من محطات مباشرة ويتضمن البوفيه جميع الأطباق الكلاسيكية الخاصة برمضان.

سعر الشخص 235 درهماً. رافلز النخلة دبي ، نخلة جميرا (04248 8888).

المصدر: تايم أوت دبي

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