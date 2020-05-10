ليلة القدر خير من ألف شهر.. والعمل الصالح فيها له أجر وثواب عظيم – بمشيئة الله – عز وجل - ليلة تنزل فيها القرآن الكريم على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - .. إنها ليلة عظيمة مباركة يسعى فيها عباد الله إلى نيل شرف رضاه وعفوه ومغفرته – جل وعلا - وكان – صلوات الله عليه – يقول : (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان).

يقول الله تعالى في سورة غافر (آية: 60 ): {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ......}. ما أعظمك ربي !.. وما أكرمك علينا !

وخير ما ندعو به المولى – عز وجل – في هذه الليلة المباركة هو دعاء النبي – صلوات الله عليه وسلم - .. لكن: ما هو دعاء النبي في ليلة القدر ؟

فعن السيدة عائشة - رضي الله عنها – قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) – صحيح الترمذي.

رزقنا الله وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه عنا،ولا تنسى أن تردد .. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني.

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