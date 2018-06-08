دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان
دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان
"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:" اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَ امْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ ".
ثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ" 1.
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