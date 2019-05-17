بحث بعض الناس عن أدعية كل يوم في شهر رمضان المبارك، ويوجد لكل يوم دعاء خاص به، حتى نصل لليوم الثلاثون من الشهر الفضيل، ويكون الدعاء قد يرفع عن الناس البلاء ويغفر الذنوب، وهذه الأدعية تكون جميعها في مصلحة الإنسان لذا لابد أن يتابع الناس دعاء كل يوم.

وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان وثواب هذا الدعاء، وما هي مبطلات الصيام في نهار رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

فضل وثواب الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ".

مبطلات الصيام في نهار رمضان :

الكثير منا يبحث عن أهم الاشياء التي تؤدي الي إبطال الصيام، ولهذا سوف نتعرف معاً علي بعض الأشياء التي يجب ان نتجنبها في نهار رمضان والتي تندرج تحت مسمي "مبطلات الصيام في شهر رمضان المبارك".

نجد أن مبطلات الصيام تدخل تحت عنوانين فرعيين هما الاستفراغ والامتلاء أما النوع الأول فهو يشمل الاشياء التالية (الجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام) والنوع الثاني يشمل ( المأكولات والمشروبات).

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