دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان
دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان
"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: " اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ "".
ثواب هذا الدعاء:
"مَنْ دَعَا بِهِ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَ ثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ".
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