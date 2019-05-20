بحث بعض الناس عن أدعية كل يوم في شهر رمضان المبارك، ويوجد لكل يوم دعاء خاص به، حتى نصل لليوم الثلاثون من الشهر الفضيل، ويكون الدعاء قد يرفع عن الناس البلاء ويغفر الذنوب، وهذه الأدعية تكون جميعها في مصلحة الإنسان لذا لابد أن يتابع الناس دعاء كل يوم.

وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان وثواب هذا الدعاء، وما هي مبطلات الصيام في نهار رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:" اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، واجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، واجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ ".

فضل وثواب الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِي كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ".

مبطلات الصيام في نهار رمضان :

الكثير منا يبحث عن أهم الأشياء التي تؤدي الي إبطال الصيام، ولهذا سوف نتعرف معاً علي بعض الأشياء التي يجب أن نتجنبها في نهار رمضان والتي تندرج تحت مسمى "مبطلات الصيام في شهر رمضان المبارك".

نجد أن مبطلات الصيام تدخل تحت عنوانين فرعيين هما الاستفراغ والامتلاء أما النوع الأول فهو يشمل الأشياء التالية (الجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام) والنوع الثاني يشمل ( المأكولات والمشروبات).

المزيد من الأدعية:

دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان