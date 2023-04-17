دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان

البوابة - شهر رمضان المبارك من أفضل أشهر السنة عند المسلمين، وفي هذا الشهر الفضيل شهر أداء فريضة الصيام تفتح السماء أبوابها ويكثر الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن لتنزل الرحمة على المسلمين من رب العالمين، لذا هناك أدعية يومية في رمضان يحرص عليها كل مسلم في هذا الشهر الفضيل والعظيم على ترددها ليحظى ببركة وخير ورحمة الله ومغفرته، وفيما يلي دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان 2023:

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان 2023

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: " اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَ أَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَ قَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ ".

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان مفاتيح الجنان

اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه، وارزقنا فيه العتق من النار.

يارب اللهم إن شهرك الكريم قد أهل علينا، فيا رب نسألك أن تبارك لنا فيه، وأن تعيننا على صلاته وصيامه.

اللهم ارزقنا الرحمة في أوله، والمغفرة من الذنوب في أوسطه، والعتق من النار في نهايته.

دعاء ليلة 27 من رمضان 1444 مستجاب

اللهم يا رب يا واسع المغفرة، هب لي من لُدنكَ سلطانًا يا كريم، اللهم بارك لي في شهر رمضان، واخلفه عليَّ وعلى أهلي بالنّحو الذي ترضاه، اجعل لنا فيه دعوات لا تُرد، اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا، وكرّه علينا الفسوق والعصيان يا كريم.

دعاء شهر رمضان

‏اللهُّم يا رب إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان ، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار.

اللهم يا رب اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله .

اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يُريح القلوب اللهم إني نويت أن أصُوم َرمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا ، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولاً .

يا ربّ يا رب يا رب افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر و اغفر لنا ما فات و اجبُر خواطرنا فيما هُو آت.

دعاء شهر رمضان مستجاب

اللهُّم بُشرى تُشبه الغيث، وفرحة تمحو كُل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دُعاء، إنّك على كل شيء قدير .

اللهم يا رب إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة.

اللهم يا رب إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ومن كل دعاء قبول واستجابـة وأخرجنا من رمضان ونحن في احسن حال يارب .

اللهم يا رب اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

اللهمَّ يا رب إنِّي أعوذُ بك من الهدْمِ، وأعوذُ بك من التَّردِّي، وأعوذُ بك من الغرَقِ والحرْقِ والهرَمِ، وأعوذُ بك أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموت، وأعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِكَ مدبرًا، وأعوذُ بك أن أموتَ لديغًا .

دعاء ليلة رمضان من القرآن الكريم