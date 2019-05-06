دعاء قبل الإفطار 

يسنّ للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمّي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره:" ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ "، وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

وكان يقول أيضًا:" اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي "، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

ويمكن للصائم أيضاً أن يقول:" اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ "، رواه أبو داود مرسلاً. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:" أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ "، رواه أحمد. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا أفطر، يقول:" اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي "، رواه ابن ماجه، وصحح إسناده الكناني في مصباح الزّجاجة.

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