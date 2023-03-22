البوابة - على كل مسلم استقبال شهر رمضان المبارك بالنية والتوبة الصادقة، والاستعداد للصيام، والقيام بالصلاة بعزيمة صادقة وبنية سليمة، إليكم في هذه المقال دعاء نية صيام رمضان:

دعاء نية صيام رمضان

اللهم إنى نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله منى واجعل ذنبى مغفورًا وصومى مقبولاً.

دعاء نية صيام رمضان 2023

اللهم يا رب ارحم من هبّت نسائم ذِكرهُم على قلوبنا بعد ان توارت أجسادهم عن اعيننا.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا .

اللهم يا رب قد هل أول يوم من شهر رمضان وقد نوينا صيامه فأعنا عليه وتقبله منا وتسلمه منا وسلمه لنا في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لاغتنام الخير في هذه الأيام المباركة وضاعف لنا في الدرجات.

دعاء الصائم إذا أفطر عند قوم

أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

دعاء نية الصيام "اللهم إنى نويت أن أصوم شهر رمضان كاملاً"

"اللهم إنى نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله منى واجعل ذنبى مغفورًا وصومى مقبولاً".

دعاء نية الصيام يوم الخميس