منشور 12 أيّار / مايو 2020 - 06:03 رد فعل عنيف من بسمة حسن على رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمه على تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا رد فعل عنيف من بسمة حسن على رامز جلال! بسمة حسن تجبر رامز جلال على إنهاء المقلب..والأخير يتعرض لـ إصابة! تركيا تتهم الإمارات بنشر الفوضى في الشرق الأوسط لاوتارو يريد برشلونة ولكن! Loading content ...