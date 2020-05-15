منشور 15 أيّار / مايو 2020 - 06:24 رد فعل هستيري من سوزان نجم الدين على مقلب رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ذكرى النكبة مصر تستعد للتعايش مع كورونا تركيا: المساعدات الانسانية بوابة اختراق اليمن رد فعل هستيري من سوزان نجم الدين على مقلب رامز جلال! سوزان نجم الدين حديث السوشال ميديا بسبب ردود أفعالها في برنامج رامز مجنون رسمي! Loading content ...