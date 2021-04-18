منشور 18 نيسان / أبريل 2021 - 10:27 رمضان من وسط البلد - عمان / الأردن كلمات دالة:رمضانرمضان2021عمانالأردنوسط البلدالبلد تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند في ذكرى ميلاد علي حميدة.. أغنية "لولاكي" مثلت الخير والشر في حياته وتبرأ من الغناء قبل وفاته رمضان من وسط البلد - عمان / الأردن العراق.. القبض على رئيس حزب "الحل" بقضايا فساد سيف نبيل بإطلالة جريئة مُثيرة للسخرية.. والمتابعون: "لن تصبح أحمد الشقيري"! مصريون يحتفلون بشهر رمضان بفانوس طوله 17 مترًا Loading content ...