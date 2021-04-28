منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 11:52 أطفالٌ فلسطينيون يلعبون في الشوارع في رمضان 2021 المصدر: AFP تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند رمضان2021: أطفالٌ فلسطينيون يلعبون في الشوارع في كورونا في مصر.. تحذير من "الإغلاق" ومخاوف من سيناريو الهند اتهام أطباء مارادونا بالقتل غير العمد حظك اليوم مع الأبراج الخميس 29 نيسان/أبريل 2021 الرئاسة الفرنسية: القبض على 7 إيطاليين من "الأولوية الحمراء" اليسارية Loading content ...