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رمضان2021: أطفالٌ فلسطينيون يلعبون في الشوارع في

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 11:52
أطفالٌ فلسطينيون يلعبون في الشوارع في رمضان 2021 
أطفالٌ فلسطينيون يلعبون في الشوارع في رمضان 2021 

المصدر: AFP

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