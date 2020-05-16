منشور 16 أيّار / مايو 2020 - 05:45 شاهد رد فعل أشرف بن شرقي الذي أثار إعجاب الجمهور في برنامج رامز مجنون رسمي! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ريال مدريد يستعد لبيع غاريث بايل شاهد رد فعل أشرف بن شرقي الذي أثار إعجاب الجمهور في برنامج رامز مجنون رسمي! دورتموند ينفض غبار كورونا برباعية في شباك شالكه أشرف بن شرقي غاضباً "أنا مش غبي"..وسقوط مضحك في برنامج رامز مجنون رسمي! لبنان يوقف 16 شخصاً بتهمة إجراء تحويلات مالية غير شرعية الى سوريا Loading content ...