ما هي شروط الصيام الصحيح؟

شروط الصوم هي شروط وجوب الصوم، وشروط صحته، ومنها: شروط للوجوب والصحة معا، وشروط صحة الأداء. وشروط الصيام هي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والقدرة أي: (إطاقة الصوم)، والصحة، والإقامة. فلا يجب صوم المريض ولا الصوم في السفر، بل يجوز للمسافر الإفطار في رمضان ولا ممن لا يقدر عليه. ولا يصح الصوم إلا من مسلم عاقل مميز، ويشترط النقاء من الحيض والنفاس، والعلم بالوقت القابل للصوم فيه، كما أن النية لازمة للصوم فلا يصح إلا بها.

آداب الصيام

السُّحور؛ لِما فيه من بركةٍ وتقويةٍ على الصيام؛ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (تَسَحَّرُوا فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً).

تعجيل الإفطار، والدعاء حين الإفطار؛ بقَوْل: (ذهب الظمأُ، وابْتلَّت العروقُ و ثَبَتَ الأجرُ إنْ شاءَ اللهُ).

الابتعاد عن كلّ ما يُنافي الصيام؛ إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ).

السِّواك، حيث يُستحَبّ للصائم استخدام السِّواك في أيّ جزءٍ من النهار؛ سواء أوّل النهار، أو آخره.

هل للصيام شروط خاصة كي يكون صحيحاً

شروط الصيام الصحيح، غير الفاسد، الإمساك عن الأكل والشرب وممارسة العلاقة الزوجية، فيفسد الصوم بالأكل أو الشرب أو ممارسة العلاقة الزوجية عمدا، أما إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يفسد صومه ولا يكون عليه قضاء يوم الصيام.

ومن ناحية أخرى فإن الصائم يجدر به أن يراعي آداب الصوم، وقد ذكر العلماء منها" غض البصر " يقول الله عز وجل في كتابه العزيز " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها "

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه "

و " حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب" وقد نهى القرآن الكريم عن كل ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم " إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم "

( جُنًة أي وقاية، والرفث أي الفحش، والجهل هنا هو الغلظة والتطاول على الآخرين )

و " كف الجوارح كلها عن ما حرم الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ويدك "

و " الكف عن قول الزور " قال صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " والزور هو الباطل كله، هو الإثم بجميع أنواعه، فالإثم قولا يتمثل في الغيبة والنميمة والكذب وآثام اللسان، والإثم فعلا يتمثل في ما يأتيه الإنسان على خلاف أوامر الله ونواهيه.

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