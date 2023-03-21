البوابة - شوربة البروكلي اللذيذة والمدفئة للبطن سهلة التحضير ولها الكثير من الفوائد، كما أن نكهة جبن الشيدر ستعطيها مذاقاً مميزاً. ضيفيها على قائمة اكلات رمضان.

هل البروكلي صحي أم القرنبيط؟

في حين أن كلاهما من الخضراوات المغذية للغاية ، إلا أن البروكلي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ، خاصة في فيتامين K و C، من القرنبيط ومن المعروف على وجه التحديد أنه مفيد لصحة العين. توفر زهور البروكلي أيضًا المزيد من المعادن والألياف بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين أ غير الموجود في القرنبيط. كما يحتوي البروكلي على مركبات تدعم عملية إزالة السموم الطبيعية من الجسم. ولهذا السبب ، يعد البروكلي أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها بانتظام.

شوربة البروكلي وجبن الشيدر الرمضانية

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات

1 فص ثوم مفروم

4 أكواب من زهور البروكلي طازجة أو مجمدة

2 كوب مرق دجاج

نصف ملعقة صغيرة زعتر

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ½ كوب قشدة خفيفة أو حليب مبخر

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

4 أونصات جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة

2 كوب جبن شيدر مبشور

1 كوب جبن بارميزان طازج مبشور

طريقة التحضير:

في قدر ، يُقلى البصل والثوم في الزبدة على نار متوسطة حتى ينضج . يضاف البروكلي ومرق الدجاج والزعتر والملح والفلفل. يُغلى المزيج وتخفف الحرارة وتترك على نار خفيفة حتى ينضج البروكلي ، حوالي 6 دقائق. يُضاف الجبن الكريمي ويُطهى لمدة دقيقتين إضافيتين حتى يلين . يُرفع كوب من البروكلي المطبوخ ويُقطع بخشونة ويُترك جانبًا. استخدم خلاط يدوي لخلط الحساء المتبقي . في وعاء منفصل ، تخلط الكريمة ونشا الذرة معًا . يُغلى الحساء ويُخفق في مزيج الكريمة. يُترك على نار خفيفة حتى يصبح سميكًا (حوالي 3-4 دقائق) . يُرفع عن النار ويقلب في 1 كوب من جبن الشيدر وكل كمية جبن البارميزان والخضروات المفرومة . يُزين بجبنة إضافية ويُقدم على الفور .

ملحوظات:

الكريمة: يمكنك استخدام أي نوع من الكريمة الخفيفة. يمكن استبدال الكريمة بالحليب المبخر. إذا كنت تستخدم الحليب ، فقد تحتاج إلى نشا ذرة إضافي للتكثيف .

الجبن: للحصول على نكهة أقوى للجبن ، استخدم جبنة شيدر أكثر حدة. تجنب استخدام الجبن المبشور لأنه لا يذوب بسلاسة ويمكن أن يجعل الحساء محببًا .

قم بتخزين البقايا في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى 4 أيام .

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