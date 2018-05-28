شوربة البندورة مع الشعيرية
شوربة البندورة مع الشعيرية
المقادير:
-1 كوب شعيرية
-3 ملعقة صغيره رب البندورة
-2 ملعقة كبيرة زبدة
-2 مكعب مرق دجاج، مذوب في 4 اكواب ماء
-ملح حسب الذوق
- فلفل أسود حسب الذوق
- بودرة الثوم
- بهارات مشكلة
طريقة التحضير:
- أولاً، توضع الزبدة في قدر على نار متوسطة ويضاف رب البندورة ويقلى قليلاً ثم يضاف مكعب الدجاج المذوب بالماء ويضاف فوقهم ليتر من الماء.
- ثم بعد الغليان تضاف الشعيرية، الملح و الفلفل الاسود، تترك لمدة ربع ساعة لتغلي وبعدها ترفع من النار وتقدم ساخنة، وصحتين.
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