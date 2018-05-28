شوربة البندورة مع الشعيرية

المقادير:

-1 كوب شعيرية

-3 ملعقة صغيره رب البندورة

-2 ملعقة كبيرة زبدة

-2 مكعب مرق دجاج، مذوب في 4 اكواب ماء

-ملح حسب الذوق

- فلفل أسود حسب الذوق

- بودرة الثوم

- بهارات مشكلة

طريقة التحضير:

- أولاً، توضع الزبدة في قدر على نار متوسطة ويضاف رب البندورة ويقلى قليلاً ثم يضاف مكعب الدجاج المذوب بالماء ويضاف فوقهم ليتر من الماء.

- ثم بعد الغليان تضاف الشعيرية، الملح و الفلفل الاسود، تترك لمدة ربع ساعة لتغلي وبعدها ترفع من النار وتقدم ساخنة، وصحتين.

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