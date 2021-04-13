شوربة العدس العادية من أهم الأطباق الأساسية التي لابد من تناولها في شهر رمضان المبارك، فهي من الأطعمة التي تمنح الشخص الشعور بالطاقة والدفء، وتتمتع بفوائد عديدة.

هل تعلم أن شوربة العدس تعزز من صحة القلب، وتقلل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض الضغط.

ومن العناصر الغذائية في شوربة العدس، السعرات الحرارية: 236، محتوى الكربوهيدرات: 35 غرام، محتوى الدهون: 6 غرام، محتوى الألياف: 7 غرام، محتوى البروتين: 13 غرام، محتوى الدهون المشبعة: 0.5 غرام، محتوى السكر: 3 غرام.

شوربة العدس العادية في شهر رمضان المبارك 2021:

مقادير شوربة العدس العادية:

نصف كيلو عدس

50 مل سمن+بصلة على 4 قطع

5 فص ثوم

1 كرفس مفروم

1 جزر قطع

1 طماطم على 4 قطع

5 جم كمون

1 بطاطس على 4 قطع

5 جم ملح

5 جم شطة

1 لتر شوربة.

طريقة تحضير شوربة العدس العادية:

أولاً ضعي في إناء على النار زيت ثم نضيف البصل والجزر والثوم والبطاطس والكرفس والطماطم والعدس.

ثم نضيف الشوربة ونتبله ملح وفلفل وكمون.

ثم نتركه يستوى على نار هادئه وعندما ينضج نضربه فى الخلاط, ويقدم، صحتين وعافية.

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