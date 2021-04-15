منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 08:54 حمو بيكا كلمات دالة:حمو بيكارامز عقله طاررامز جلال تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند صراخ وشتائم من حمو بيكا في برنامج رامز عقله طار! صابر الرباعي يحتضن غادة عادل الملطخة بالدماء..وينهال بضرب هذا الشاب! مجلس الأمن يصوت الجمعة على نشر مراقبين لوقف النار في ليبيا الحكومة اللبنانية تعزو أزمة البنزين الى عمليات التهريب لسوريا بدعوة من القاهرة.. وفد تركي الى مصر لبحث "تطبيع" العلاقات Loading content ...