البوابة - طريقة عمل الفتوش يشتهر تحضير الفتوش بشدة في شهر رمضان المبارك، وتسهل عليك تحضير صحن الفتوش الغني بالمقادير الصحية المتنوعة، ويختلف إعداد سلطة الفتوش كل بحسب ما يفضله من أنواع الخضروات ، و كذلك إضافة النكهات القوية عليها من البصل والثوم.

طريقة عمل الفتوش

مقادير الفتوش

رغيفان من الخبز العربي.

نصف كيلوغرام من الطماطم.

نصف كيلوغرام من الخيار.

3 فصوص من الثوم، المهروس جيداً.

4 أعواد من البصل الأخضر.

بصلة متوسطة الحجم.

عصير ليمونتين.

ملعقة حجم صغير من الملح.

نصف ملعقة حجم كبير من النعناع الجاف.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

نصف ضمة من أوراق البقدونس.

نصف ضمة من أوراق البقلة.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو.

نصف ملعقة حجم كبير من السماق.

ربع كوب من الزيتون الأسود ويكون مقطّع إلى شرائح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ضمّة من أوراق النعناع.

طريقة تحضير الفتوش

أولاً نقوم بغسل الخضروات جيداً ونقعها بالماء والخل.

ثم يُقشّر الخيار والطماطم والفلفل والبصل، ثمّ تُقطّع بشكل رفيع.

ثم يُقطّع النعنع والبقلة بشكل رفيع.

ثم يُنظّف البقدونس ويُقطّع ثمّ يغسل، ويضافُ مع النعناع والبقلة بعد تقطيعهما، ويُصفّى في مصفاة للتخلّص من ماء الغسل.

ثم تُحضّر الصلصة؛ حيث يُقلّب الثوم مع الملح، والزيت، والخل، والنعناع الجاف، والليمون، والسماق.

ثم يُحمّص الخبز في الفرن، ثمّ يُقطّع إلى قطعٍ صغيرة ثمّ يحمص، حسب الرغبة.

ثم تقلب الخضار مع بعضها البعض في وعاء عميق، ثمّ تُضاف إليها نصف كمية الخبز.

ثم تتبل الخضار والخبز بخليط الصلصة وتُقلّب بخفة.

ويُقدّم الفتوش مُزيّناً بحبّات الزيتون وباقي كميّة الخبز المحمّص، وصحتين وعافية.

فوائد الفتوش الصحية