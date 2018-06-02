طريقة لختم القرآن في رمضان

قراءة أربع صفحات من القرآن بعد كل صلاة لتختم جزء يومياً

هناك طرق كثيرة جداً لختم القرآن في رمضان، أهمها: أن تختم كل يوم جزءاً بمعدل قراءة أربع صفحات من القرآن بعد كل صلاة، لينتهي اليوم وأنت قد ختمت جزءاً كاملاً بدون أن تشعر، ومنها أيضاً: أن تختم القرآن مرتين في رمضان أي بمعدل جزئين كل يوم، فلو أردت قراءة جزءٍ في الصباح وآخر في المساء بعد التروايح تنجزهما، أو تقسمهما تبعاً لظروف عملك، فإن كنت من أصحاب الأعمال الصباحية تتلوهما في المساء وإن كنت من أصحاب الأعمال المسائية تنهيهما في الصباح، وإن كنتِ أختي من ربات البيوت، قسّمي وقتك فبعد الفراغ من أعمال المنزل جزء، وبعد صلاة المغرب جزءٌ آخرٌ ليكون لك متسع من الوقت للخروج لصلاة التراويح كما هو العُرف، وإن كان فاتك شيءٌ من وردك خلال اليوم تتمُّه قبل النوم.

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