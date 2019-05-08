قمر الدين هو من المشروبات ذات المذاق الحلو، ويُفضّله العديد من النّاس وتحديداً في شهر رمضان المبارك؛ إذ يُعدّ من أشهر المشروبات والعصائر الرمضانيّة التي تحتوي على تركيز مرتفع من السعرات الحراريّة والسكريّات.

ويُذاب قمر الدين الجاف بالماء حتّى يتحوّلَ إلى عصير سائل، ويضاف له كُلٌّ من ماء الورد والسكر ليصبح ذا مذاقٍ حلو.

مقادير عصير قمر الدين:

- ستمئة غرام من قمر الدين الشرائح المُجّففة.

- كوبان من السكر.

- ستة أكواب من الماء.

- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- أربعة أكواب من الثلج.

طريقة تحضير عصير قمر الدين:

- أولاً يجب قطّع قمر الدين إلى شرائح ذات حجم متوسط. ضع في طنجرة نصف حجم الماء، وأضف له شرائح قمر الدين والسكر.

- ثم ضع الطنجرة على نار ذات حرارة هادئة.

- ثم حرّك المقادير باستمرار من فترة لأخرى إلى أن تذوب تماما.

- ثمّ ضع الطنجرة جانباً إلى أن تبرد.

- ثم أضف إلى خليط قمر الدين الكمية المتبقيّة من الماء، وضع معها ماء الزهر وماء الورد وحرّك بشكلٍ جيّد.

- ومن الممكن الاستعانة بالخلاط للحصول على خليط أكثر تجانساً.

- ثم كسّر مكعّبات الثّلج وضعها في الأكواب المُخصّصة لتقديم قمر الدين، ثمّ صُبّ فيها العصير وقدّمه، وصحتين وعافية.

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