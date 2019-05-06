تعتبر الشوربة من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها على موائد الطعام في شهر رمضان المبارك، إذ إنها تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتخلص من الشعور بالبرد، وتعد شوربة العدس من أهم الشوربات، إذ يمكن إعدادها بطرق ونكهات مختلفة حسب الرغبة.

مقادير شوربة العدس:

- مُغلّف شوربة خضار.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.

- بصلة مفرومة.

- سبعة أكواب من الماء.

- نصف كوب من العدس المغسول.

- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

طريقة تّحضير شوربة العدس:

- أولاً سخني زيت الزّيتون في قدرٍ كبير واطهي البصل مدّة 2 - 3 دقائق أو إلى أن يُصبح طريّاً.

- ثم أضيفي الماء والعدس واغلي المقادير.

- ثم غطّيه واتركيه على نارٍ خفيفةٍ مدّة 30 دقيقة، أو إلى أن يُصبح العدس مطهوّاً بشكل شبه كامل.

- ثم أضيفي مُغلّف شوربة الخضار إلى القِدر وحرّكي المقادير.

- اتركيه على نارٍ خفيفةٍ مدّة 10 دقائق إضافيّة. أضيفي البقدونس المفروم، وحرّكي المقادير، ثمّ قدّميها ساخنة، وصحتين وعافية.

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