طريقة عمل عصير قمر الدين

عصير قمر الدين

يعتبر قمر الدين من العصائر المشهورة في شهر رمضان المبارك، وهو على قائمة المشروبات الباردة التي يتمّ تحضيرها بشكل يومي للحصول على الطاقة والمناعة للجسم؛ وذلك لأنّه يحتوي على مواد تساعد المعدة على التكيف لوضع الصيام وتهيّئ المعدة للهضم بشكل سريع عند تناول كأس قبل البدء بوجبة الإفطار، ويتميز قمر الدين بالطعم الرائع واشهي والمحبب من قبل جميع الأفراد والعائلات صغاراً وكباراً، لذا نقدم لك سيدتي طريقة تحضيره بخطوات سهلة وميسرة.

مكوّنات:

500 جرام من قمر الدين الشرائح المجففة.

كأسان من الماء المغلي.

كأس من السكر.

ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة من ماء الورد.

لتر من الماء البارد.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير:

نحضّر قمر الدين ونقوم بتقطيعه إلى شرحات متوسطة الحجم.

نضع مقدار الماء المغلي في وعاء ونضيف له شرائح قمر الدين.

نضع الوعاء على نار هادئة ويتمّ التحريك بشكل مستمر ومن وقت لآخر، حتى يذوب بشكل كامل.

نترك قمر الدين ليبرد قليلاً، نضعه بعد ذلك في الخلاط ليتم التخلص من أي كتل وليتجانس مع بعضه البعض.

نعيد قمر الدين على نار هادئة، نضيف السكر بعد ذلك ونتركه حتى يغلي مرة أخرى.

نبعد الوعاء عن النار ونغطيه لمدة عشرين دقيقة ليبرد بشكل طبيعي بدرجة حرارة المطبخ.

نحضر الماء البارد المثلج ويتم خلطهم معاً، ونحرك حتى يتجانس العصير.

نضيف ماء الورد والزهر بعد ذلك ثم نحركه جيداً.

يتم تقديم عصير قمر الدين مبرداً مع مكعبات الثلج.

يتم الاحتفاظ بالعصير لمدة أربعة أيام ف الثلاجة محلى وجاهزاً للشرب، وبعد هذه الفترة يفسد ويصبح غير صالح للشرب ويفقد كامل مكوّناته وفائدته ويصبح ويسبب التسمم للجسم والغثيان والقيئ، أمّا في حال عدم تحليته أو إضافة أي من الماود العطرية، يمكن أن نحتفظ به لمدّة أسبوع بوعاء محكم الإغلاق، ويتمّ تجهيزه عند تناوله.

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