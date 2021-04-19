فضل شهر رمضان المبارك 2021

شهر رمضان هو الشعر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر الصوم، فيه نزل القرآن على الرسول محمد عليه السّلام، وفيه خصّ الله تعالى عباده المسلمين بليلة القدر التي يُغفر فيها الذنوب والسّيئات، وتحفّ الملائكة فيها المسلمين طوال هذه الليلة المباركة.

يُعدّ رمضان محطّة يُنقّي فيها المسلم نفسه وروحه من الخطايا، ويكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة، ومن فضائل شهر رمضان المبارك:

فضل شهر رمضان المبارك مضاعفة الأجر والثواب

يضاعف أجر وثواب العبادات في شهر رمضان الكريم، فأجر العمرة في رمضان يساوي أجر الحج، وذلك لما يتحمله المسلم من مشقّة وصعاب خلال تأديته لفرائض الله تعالى وهو صائم، كما أن الطاعات وأعمال الخير في ليلة القدر تساوي أعمال ألف شهر، كما أنّ قيام الليل في رمضان والتهجد فيه يمحي ما سلف من ذنوب المسلم، وثوابه عند الله أضعاف مصاعفة.

فضل شهر رمضان المبارك الكرم والرحمة

كان الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم ما يكون في هذا الشهر الكريم، كما حث الإسلام المسلمين إكرام الفقراء والمساكين والأقرباء خلال هذا الشهر من خلال زكاة الفطر التي تفرض على صغيرهم قبل كبيرهم في آخر أيام هذا الشهر، كما يشيع شهر رمضان المحبة والرحمة ما بين المسلمين فيتصدق أغنيائهم على فقرائهم ويرجم أقويائهم ضعفائهم، ويصلون أرحامهم طمعاً في الحصول على مرضاة الله عز وجل ودخول الجنة.

فضل شهر رمضان المبارك العتق من النار

يمتاز شهر رمضان عن باقي الأشهر بفتح أبواب الجنة خلاله وإغلاق أبواب النار، كما تصفد الشياطين وتحبس عن الإنس فلا يتمكّنون من إضلال المسلمين في شهر رمضان كما كانوا يفعلون في بقية الأشهر، وفيه يعتق الناس من النار.

فضل شهر رمضان المبارك الصبر

يفرض الصيام على المسلمين طوال شهر رمضان، وفي ذلك اختبار لصبرهم على الامتناع عن الطعام والشراب، وغيرها من شهوات الحياة الدنيا التي نهى الله عليها خلال فترة الصيام، مثل الصبر عن الشهوات واللذات، ويتجلى مفهوم الصبر هنا أيضاً في الصبر على الإساءة والمحن، ومن صبر على ذلك فجزاؤه جنّات الخلد.

فضل شهر رمضان المبارك التوبة والمغفرة

تفتح أبواب التوبة في شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال الإكثار من الاستغفار والدعاء وتجنب السيئات والكبائر والإقبال على العمل الخير، كما يشتمل شهر رمضان الكريم على ليلة القدر وهي من أعظم الليالي فيها نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه السلام، ومن قام هذه الليلة داعياً الله وطالباً لمغفرته استجاب الله لدعائه وغفر له.

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان