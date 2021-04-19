منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 06:37 فهد المولد كلمات دالة:فهد المولدرامز عقله طاررامز جلالبرنامج رامز جلال تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند فهد المولد يعيش لحظات الرُعب في برنامج رامز عقله طار! اوربا تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات في ميانمار تشيفيرين: من أسس دوري السوبر جشعون ولاعبوهم محرومون من اليورو وكأس العالم الكرملين يرفض تحذيرات الدول الغربية حيال وضع نافالني الصحي كريم فهمي يُنفذ مقلب 5 نجوم بشقيقه أحمد فهمي...فيديو! Loading content ...