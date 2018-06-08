فوائد الزيتون في شهر الصوم

الزيتون مصدر عظيم للحديد والنحاس (shutterstock.com)

للزيتون فوائد صحية كثيرة بحسب ما أظهرته دراسة متخصصة، وينصح الأطباء بتناوله في وجبتي الإفطار والسحور، نظرا لتأثيراته الصحية المفيدة.

يحتوي الزيتون على دهون أحادية غير مشبعة تعرف باسم حمض الأوليك المرتبط بمنع أمراض القلب. وزيت الزيتون غني بهذه الدهون المسؤولة عن خفض ضغط الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بمضاعفات امراض القلب والأوعية الدموية والإجهاد العام للجسم.

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الزيتون غني بمركبات تعمل كمضادات تخثر الدم؛ ما يقلل من فرص تجلط الدم ويساعد على تدفقه بشكل كبير. كما أن هذه المركبات تخفف أيضا توتر الأوعية الدموية وتجعلها تتمدد مما يقلل من الضغط على القلب ويزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وهذا يساعد على ضمان صحة القلب ووصول الأكسجين لمختلف أعضاء الجسم.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالزيت لديهم حالات أقل من هشاشة العظام. والسبب هو المركبات الغذائية الموجودة في الزيتون والتي تزيد من ترسب الكالسيوم ونمو العظام، ما يعني انخفاضا في حالات هشاشة العظام في الأشخاص الذين يلتزمون بالنظام الغذائي.

هناك العديد من المركبات في الزيتون التي لها خصائص مضادة للالتهاب وتساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، ما يؤدي إلى الحد من الألم وتهيّج المفاصل والأوتار والعضلات والأطراف الأخرى. لذلك فإن الزيتون علاج رائع لمن يعانون من النقرس والتهاب المفاصل والحالات الروماتيزمية الأخرى.

الزيتون مصدر رائع للألياف لذلك يحفز حركة الأمعاء. لضمان أن تسير حركات الأمعاء على نحو سلس عليك بإضافة الزيتون إلى طعامك.

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يحتوي الزيتون على مادة مضادة للأكسدة ترتبط بالوقاية من السرطان. ومضادات الأكسدة تقوم بالدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة التي تحوّل الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية، لذلك فإن إضافة أكبر قدر ممكن من مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي يعد وسيلة رائعة لحماية نفسك.

يساعد الزيتون في التخفيف من الحساسية لأن بعض مكوناته تعمل كمضاد للهستامين عن طريق حجب مواقع مستقبلات الهستامين، إضافة الزيتون إلى نظامك الغذائي، قد تقلل من أعراض الحساسية الموسمية.

الزيتون مصدر عظيم للحديد والنحاس، وهما مكونان أساسيان لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. وبدونهما ستتناقص أعداد خلايا الدم الحمراء في الجسم؛ ما يؤدي إلى فقر الدم. ما يؤدي إلى الإرهاق، واضطراب المعدة، وسوء الأداء والصداع، وانخفاض في كفاءة وظائف الجسم.

يحتوي الزيتون على مادة مضادة للبكتيريا، لذلك فإن تناول الكثير من الزيتون يساعد على حماية جسمك من العدوى.

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