سحر سلطة الفواكة في رمضان!

سلطة الفواكه التي تحتوي على الكرز تتمتع بالقدرة على مقاومة الالتهابات

على الصائم خلال شهر رمضان المبارك اللجوء إلى مأكولات خفيفة مرطبة كسلطة الفواكه التي تتمتع بفوائد كثيرة.

فالسلطة التي تحتوي على عنب الذي يشكل منشطاً للعضلات والأعصاب ومجدداً للخلايا وطارد للسموم كما هو مفيد في حالات سوء الهضم والقبض والبواسير والحصاة الكبدية والحصاة البولية.

ومن المعروف أن قشرة العنب من المواد المفيدة في تنظيف الأمعاء وتفيد في الوقاية من السرطان.

كما أن سلطة الفواكه التي تحتوي على الكرز تتمتع بالقدرة على مقاومة الالتهابات وبالذات إذا أخذ بكميات كبيرة وهي مفيدة في حالات الإصابات الحادة.

أما سلطة الفواكه التي تحتوي على الفراولة توصف لمرضى النقرس وآفات الكبد كما تفيد في أمراض اللثة.

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