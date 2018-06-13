طريقة عمل كعك العيد

تعتبر وصفة كعك العيد من أهمّ الوصفات لاستقبال العيد في جميع دول العالم العربي؛ إذ لا يكاد يخلو بيت من الكعك في هذا اليوم الّذي يحتفل به جميع المسملين. تتنوّع وصفات كعك العيد كثيراً؛ إذ إنّ هناك كعك العيد بالطحين، وكعك العيد بالسميد، بالإضافة إلى ذلك تختلف حشوات الكعك أيضاً، فنجد حشوة التمر مع القرفة المطحونة، وحشوة الفستق الحلبي، وحشوة الجوز أو عين الجمل، كما يسمّى في بعض الدول.نقدم لكم بالفيديو طريقة عمل كعك العيد.

للمزيد من الحلويات:

أصابع الكنافة

مهلبية قمر الدين

طريقة عمل الغُريبة

حصريا - ملف معمول العيد